Кацман: Разрыв минских соглашений не выгоден Украине

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Разрыв минских соглашений не выгоден, в первую очередь Украине. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" выразил политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Я согласен был бы с вашим утверждением, что Минские соглашения не выгодны Украине и там разрываются каким-то образом... Но очень важно, смотрите, почему Россия именно в этот момент, как вы правильно сказали, подвесила эту ситуацию? Не для того ли, чтобы сейчас Путин перевел огонь войны в дипломатическое русло? Не военное, которое готовились отражать все подряд - все страны мира, все континенты. Все вокруг украинских событий сплотились, как на ратном поле, а в это время Россия раз и перевела все в дипломатический ранг. И наконец последнее, прежде всего, мы должны понимать, что это невыгодно Украине, - отметил эксперт.

Он добавил, что также разрыв минских соглашений не выгоден Украине и в плане экономики.

"Экономически это, прежде всего, не выгодно нам, потому что там огромный потенциал, в том числе экономический, который Украина должна была бы вернуть себе в плюс, а получается он уйдет от нас совсем в минус", - отметил эксперт.

Также Кацман подчеркнул, что потерю Донбасса не простит украинской власти ее народ.

"Тут разный опыт есть у России, а вот повторять опыт Крыма, который отошел, и мы потеряли территорию, никакой власти не годиться. Я объясню: просто нашей власти и вот этим радующимся людям. Понимаете, что никакая власть не получит индульгенции от народа, та власть, которая упустила территорию Украины. Мы же убедились уже на власти господина Порошенко, что, когда Крым не удержали, потеряли без единого выстрела, это украинский народ, так сказать, таких вещей не прощает. И по Донбассу может быть тот же прилет бумеранга", - сказал он.

Поэтому, подытожил Кацман, альтернативы для Украины минским соглашениям нет.

"На мой взгляд, все-таки есть один шанс сейчас - вместе с коллегами снять трубку пока еще существующего нормандского формата, попроситься на встречу, попросить инициировать встречу, если хотите подключить европейских союзников, сесть за стол переговоров и все-таки пойти путем минских соглашений. Безусловно, не очень выгодных нам, но все равно более выгодных, чем будет "Минск 3", - резюмировал он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Владимир Зеленский не намерен исполнять международные договоренности по достижению мира на востоке страны.

По мнению лидера оппозиции, позиция украинской власти по избеганию реализации Минских соглашений катастрофически опасна для мира, для безопасности и, в первую очередь, для Украины.

Также сообщалось, что член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Юрий Загородний говорил о том, что для решения конфликта на Донбассе нужно принять закон об амнистии, чего не делает сейчас действующая власть Украины.