Из-за обострения ситуации на Донбассе украинская сторона запросила внеочередное заседание ТКГ

Украинская сторона призвала собрать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ .

"Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, созыв внеочередного заседания и консультаций необходимы для предотвращения провокаций на Донбассе, поскольку они могут стать поводом для эскалации ситуации.

Кроме того, Украина предложила привлечь представителей стран "нормандского формата" к контролю за соблюдением режима прекращения огня.

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Напомним, незаконные вооруженные формирования осуществили артиллерийско-минометный удар по Станице Луганской. Противник пробил стену в детском саду, в результате чего две сотрудницы учреждения получили контузию.

Обстрел начался сегодня, 17 февраля, около 9 утра и продолжался примерно 40 минут. Сейчас местные ждут сообщения о начале "тишины". Пострадавших доставили в больницу, они находятся в шоковом состоянии. Среди детей раненых и травмированных нет, поскольку снаряд попал в зал, где не проходили занятия.

Впоследствии стало известно об обстреле железнодорожной станции Кондрашевская-Новая. В результате обстрела были повреждены станция и локомотивное депо.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту обстрела детского сада в Станице Луганской и школы во Врубовке. Члены НВФ вели прицельный обстрел для причинения потерь.