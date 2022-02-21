ИноСМИ цитируют заявление Медведчука о том, что страны Запада заработали на военной истерии

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что страны Запада заработали на военной истерии. По его словам, потери Украины от паники вокруг слухов о "российском вторжении" составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц, а в целом Украина уже потеряла около 12 миллиардов долларов, пишет англоязычное издание OopsTop.com.

"США, Великобритания и другие страны, помогавшие Украине противостоять "скорой оккупации", под видом военной истерии не только решили свои внутренние проблемы, но и хорошо заработали. Продавали ненужный военный хлам, продавали тепловозы по завышенной цене, заключали выгодные для себя торговые контракты.

Да, Украина получила финансовую поддержку от стран ЕС, Америки, Канады и даже Японии, всего около 4 млрд евро, но выделенные "компенсации", которые, кстати, очень бойко и щедро распределяются, не являются благотворительными рождественскими подарками", - цитирует издание заявление Медведчука.

Ранее Медведчук заявил, что украинская власть предает интересы народа: "Мы уничтожали свою независимость, свой суверенитет из-за хотелок МВФ, Международного банка, европейских посольств и ЕС и в первую очередь из-за команд, которые поступали из вашингтонского обкома"