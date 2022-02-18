Илья Кива: Международные инстанции должны дать оценку беспределу властей в Украине

Народный депутат Илья Кива Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Мировая общественность должна дать свою оценку ситуации в Украине относительно расправ с инакомыслящими и укреплением диктатуры за ширмой нагнетания ситуации с угрозой агрессии. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"В стране беспредел, власть начала уничтожать свой народ. И мы должны противостоять этому. Мы сейчас обращаемся в международные инстанции с требованием обратить внимание на сложившуюся внутри Украины ситуацию. Потому что под шум истерики о якобы внешней агрессии уничтожают собственную страну и население. Зеленский использует эту истерию, которую разводит США, для укрепления диктаторского режима. Для уничтожения всех, кто критикует его", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что в Украине развернулись полноценные репрессии.

"Идут прямые воззвания к насилию, к уничтожению русскоговорящего населения, тех, кто говорит о мире, о восстановлении взаимоотношений с РФ, о прекращении правового беспредела в стране. Идут призывы к уничтожению всех тех, кто критикует власть. Вчера около 22.00 возле своего дома был похищен руководитель организации "Патриоты – За Жизнь". Его похищение – это прямые действия власти по пресечению инакомыслия, власть Зеленского использует подконтрольных боевиков националистов-неофашистов", - отметил нардеп.

Оппозиционер также указал на уголовное преследование лидера оппозиции.

"Когда ты критикуешь власть и обличаешь ее в преступлениях, добиваешься мира – ты становишься для власти неугодным. Виктор Владимирович Медведчук – ярчайший пример беспредела власти к инакомыслию и тех, кто хочет для страны мира. Лидер оппозиции 9 месяцев находится в судебном процессе. Против меня несколько уголовных производств по тем статьям, которыми нас пытаются задавить, заткнуть рты, чтобы прекратить любую критику власти. И власть будет уничтожать свой народ", - резюмировал Илья Кива.