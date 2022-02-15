Говорить о единении цинично, когда часть граждан Украины преследуют и не разрешают учиться на родном языке, - Шуфрич

Нестор Шуфрич Фото из открытых источников

Вообще, по мнению политика, сложно говорить об единении в таких условиях, в которых оказалась сегодня наша страна

Когда часть граждан Украины преследуют и не позволяют учиться на родном языке, говорить о единении со стороны власти цинично и безответственно. Об этом в эфире на "Першому Незалежному" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

Нестор Шуфрич, комментируя указ президента о новом празднике - Дне единения, который Украина буде отмечать завтра, 16 февраля, заявил: "Я вам скажу честно, я не вижу единения, ведь в таких условиях его быть не может, когда буквально преследуется значимая часть наших граждан, которые говорят на венгерском, на русском, на румынском языке, которым не разрешают учиться на родном языке. И в этих условиях говорить о единении - это довольно цинично и безответственно".

Гость студии также отметил, что сегодня страна объединённая, в частности, обеспокоенностью относительно сложности преодоления COVID-19.

"Нас сегодня объединяет обеспокоенность за завтрашний день, о том, что буквально, в прямом смысле этого слова, будет завтра", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения - на эту дату западные разведки прогнозируют российское вторжение. Однако, украинские власти убеждены, что этого не произойдет.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на День единения. Он в том числе предусматривает повышение зарплат военнослужащим с 1 марта 2022 года.