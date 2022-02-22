Главные события будут происходить внутри страны, где власти будут делать все для того, чтобы уничтожить оппозицию, - Скорик

Николай Скорик Фото из открытых источников

Сложившаяся ситуация на Донбассе, это только начало. Главные события будут происходить внутри страны, где власти будут делать все для того, чтобы уничтожить оппозицию Об этом в эфире телеканала UkrLive выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик.

"Власти используют события на Донбассе для того, чтобы фактически не ущемлять оппозицию, а для того чтобы уничтожить оппозицию. Они уничтожили независимые каналы, где могли говорить разные политические силы. Я уверен, что это будет использовано властями для давления на оппозицию", - заявил Скорик.

По мнению Скорика, сложившаяся ситуация на Донбассе – это только начло.

"Главные события будут именно внутри страны, где власти будут делать все для того, чтобы уничтожить оппозицию. Я в этом уверен. К сожалению и никаких конструктивных действий на внешней арене власть не в состоянии совершить", - сказал Скорик.

Напомним, на Банковой составили детальный план уничтожения оппозиции. Это разнарядка Офиса президента силовикам по поводу дальнейшего преследования Медведчука и тех депутатов ОПЗЖ, которые настроены на достижение мира в Украине.