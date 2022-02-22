Главные события будут происходить внутри страны, где власти будут делать все для того, чтобы уничтожить оппозицию, - Скорик
Сложившаяся ситуация на Донбассе, это только начало. Главные события будут происходить внутри страны, где власти будут делать все для того, чтобы уничтожить оппозицию Об этом в эфире телеканала UkrLive выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик.
"Власти используют события на Донбассе для того, чтобы фактически не ущемлять оппозицию, а для того чтобы уничтожить оппозицию. Они уничтожили независимые каналы, где могли говорить разные политические силы. Я уверен, что это будет использовано властями для давления на оппозицию", - заявил Скорик.
По мнению Скорика, сложившаяся ситуация на Донбассе – это только начло.
"Главные события будут именно внутри страны, где власти будут делать все для того, чтобы уничтожить оппозицию. Я в этом уверен. К сожалению и никаких конструктивных действий на внешней арене власть не в состоянии совершить", - сказал Скорик.
Напомним, на Банковой составили детальный план уничтожения оппозиции. Это разнарядка Офиса президента силовикам по поводу дальнейшего преследования Медведчука и тех депутатов ОПЗЖ, которые настроены на достижение мира в Украине.