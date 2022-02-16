Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится с сокращением поставок газа из РФ
ЕС ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз сможет справиться в случае ограничения поставок газа из России. Об этом сообщает Reuters.
"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь свидетельствуют, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.
"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ, чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в интересах ЕС", - сказала глава Еврокомиссии, добавив, что Япония готова это сделать.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Европейский Союз будут прилагать совместные усилия для диверсификации энергоснабжения в страны Европы и ускорения перехода на возобновляемые источники энергетики на фоне российской агрессии. Об этом говорилось в совместном заявлении президентов США и Европейской комиссии по двустороннему взаимодействию по вопросам энергетической безопасности.