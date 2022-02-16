Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится с сокращением поставок газа из РФ

Урсула фон дер Ляйен Фото из открытых источников

ЕС ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз сможет справиться в случае ограничения поставок газа из России. Об этом сообщает Reuters.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь свидетельствуют, что мы находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС ведет переговоры о возможности поставок сжиженного и природного газа из США, Катара, Египта, Азербайджана, Нигерии и Южной Кореи.

"Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ, чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в интересах ЕС", - сказала глава Еврокомиссии, добавив, что Япония готова это сделать.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Европейский Союз будут прилагать совместные усилия для диверсификации энергоснабжения в страны Европы и ускорения перехода на возобновляемые источники энергетики на фоне российской агрессии. Об этом говорилось в совместном заявлении президентов США и Европейской комиссии по двустороннему взаимодействию по вопросам энергетической безопасности.