ФСБ РФ обвинили ВСУ в разрушении пограничного пункта

Данилов опроверг все обвинения с российской стороны

Федеральная служба безопасности РФ обвинила Украину в обстреле своих территорий . В России утверждают, что снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Об этом сообщает Российский Интерфакс .

В спецслужбе заявили, что обстрел произошел около 9:50 в 150 метрах от границы.

"Снаряд, запущенный с территории Украины, 20 февраля утром полностью разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы, никто не пострадал", - сообщили российские СМИ, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

В свою очередь секретар СНБО Алексей Данилов прокомментировал обвинения РФ в обстреле пограничного пункта в Ростовской области. Об этом шла речь во время брифинга 21 февраля, передает телеграм-канал "Инсайдер UA".

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получится", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал фейковые заявления России относительно так называемых "обстрелов" оккупированных территорий Донбасса со стороны Украины. Он подчеркнул, что украинскую сторону не интересует эскалация ситуации.