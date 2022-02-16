Эстонская разведка назвала новые сроки "вторжения" России в Украину

Россия сосредоточила у границ с Украиной крупнейшую за последние 30 лет военную группировку, которая будет готова к вторжению со второй половины февраля. Об этом говорится в докладе внешней разведки Эстонии, опубликованном на сайте ведомства, сообщает РБК.

"По нашей оценке, российские Вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. Как только военная готовность будет достигнута, для начала операции потребуется только политическое решение", — говорится в документе.

Его авторы пришли к выводу, что если Россия добьется дипломатического или военного успеха в украинском вопросе, то политическое и военное давление Москвы на страны Балтии может усилиться в долгосрочной перспективе.

"Даже если удастся убедить российское руководство отказаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы ко все более продолжительному военному давлению со стороны России", — отмечается в докладе.

По данным разведки, Россия дополнительно перебросила в этот регион более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных батальонов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. При этом российская сторона обеспечила полную материально-техническую поддержку группировок войск.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на заявления об окончании учений и отводе войск, Москва увеличивает военное присутствие на границе с Украиной. "Мы видим, что они увеличили количество войск, и еще больше подразделений находятся в пути", — сказал он. "Если они действительно начнут выводить войска, мы будем это только приветствовать. Они всегда перебрасывали войска туда-сюда, поэтому то, что мы видим передвижение войск, боевых танков, не подтверждает реального их вывода", — уточнил Столтенберг.

Пятнадцатого февраля Минобороны России заявило о начале возвращения сил Южного и Западного военных округов с учений. Ведомство также опубликовало кадры, на которых видна погрузка танков на железнодорожную технику. Позднее в Минобороны уточнили, что военные и боевая техника Южного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации в республиках Дагестан и Северная Осетия с учений в Крыму, а подразделения Западного округа направляются в места базирования в Нижегородской области.

Некоторые страны Запада с осени 2021 года обвиняют Россию в том, что она сосредоточила группировку войск у границ с Украиной и готовит вторжение в эту страну. Москва неоднократно опровергала эти утверждения. В Киеве также на самом высоком уровне периодически заявляли, что угроза преувеличена. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал не поддаваться панике, поскольку она наносит вред экономике страны.