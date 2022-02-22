Дубовой о провокации у дома Медведчука: Власть отвлекает внимание от решения проблем на Донбассе

Ростислав Дубовой Фото из открытых источников

Провокацией у дома председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, которая была устроена в понедельник, 22 февраля, власть отвлекает внимание от решения проблем на Донбассе. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил член политсовета ОПЗЖ, депутат Северодонецкого районного совета Ростислав Дубовой.

"Власть отвлекает внимание и она не хочет вносить законопроекты, которые позволят решить ситуацию на Донбассе мирным путем. В том числе сегодня происходят и продолжаются гонения на нашу команду, на Оппозиционную платформу - За жизнь. Ведь вчерашняя провокация вокруг дома Виктора Медведчука, которая была устроена западными грантоедами, чтобы показать, что Виктор Медведчук сбежал из Украины. Поверьте мне, этот человек никогда не покинет нашу страну, он был в Украине и останется с Украиной", - заявил Дубовой.

При этом он подчеркнул, что власть должна прекратить преследования оппозиции.

"Более того, на сегодняшний день необходимо снять все преследования с оппозиции, ведь это же безумие. То, что происходит, в том числе с Виктора Медведчука. И нам не нужны подачки от этой власти, нам нужно, чтобы власть перестала давить на суды, для того, чтобы Виктор Медведчук смог отстоять свои законные права, доказать, что он невиновен, у него есть сила это сделать, и он знает, что он прав в том, что он делает", - отметил Дубовой.

Напомним, в понедельник вечером, 21 февраля, появилась информация о том, что в дом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука прибыли правоохранители.