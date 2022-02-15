Дело Януквича против ВРУ: Заседания суда 16 февраля не будет

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Экспрезидент требует признать незаконность его отстранения от должности президента

Назначенное на 16 февраля заседание Окружного административного суда Киева относительно дела по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде не состоится. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд признал необоснованным ходатайство представителя Верховной Рады Украины об отводе председательствующего по делу судьи. Поэтому дело передали другому составу суда для решения вопроса об отводе судьи.

Таким образом, назначенное на 16 февраля заседание по делу по административному иску Януковича не состоится. О дальнейшем ходе рассмотрения дела обещают сообщить дополнительно.

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Напомним, недавно Окружной административный суд Киева открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича. Бывший глава государства требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины в другой способ, кроме как путем импичмента.