Данилов заявил об отсутствии признаков полномасштабной операции со стороны России

Алексей Данилов Фото из открытых источников

В СНБО сообщают лишь о массированных провокациях

Украинские власти пока не видят признаков полномасштабной операции со стороны России, а увеличение обстрелов – это массированная провокация. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов.

Отвечая на вопрос, состоится ли наступление со стороны России в ближайшее время, Данилов сказал:

"Если речь идет о полномасштабной операции против Украины, мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим? Провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но сегодня (17 февраля, – ред.) это было уже вызывающе, сегодня была массированная провокация. Какова цель? Цель, чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы нас обвинить в причастности к тому, что они бы хотели, чтобы сегодня развернулось на нашей территории".

Чиновник рассказал, что начиная с 30 октября, украинская сторона регулярно получает информацию от разведсообщества о процессах, которые происходят на границе с Украиной. "Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее информация в подавляющем большинстве подтверждалась", – высказался секретарь СНБО.

В то же время генерал-летенант ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что возведение понтонного моста на границе в Беларуси также было провокацией. Уже через несколько часов мост исчез.

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Напомним, вчера утром, 17 февраля, незаконные вооруженные формирования осуществили артиллерийско-минометный удар по Станице Луганской. Противник пробил стену в детском саду. Кроме того, НВФ обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая.

Вечером того же дня незаконные вооруженные формирования возобновили обстрел Станицы Луганской, в результате чего разрушили жилой дом. Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 60 раз нарушили режим прекращения огня.