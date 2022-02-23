Данилов заявил, что в Украине пока не будут объявлять мобилизацию

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Решение по мобилизации принимается отдельно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас решение о мобилизации в Украине не принято. Об этом он сообщил во время брифинга. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Что касается мобилизации, то это решение принимается отдельно. На сегодняшний день такое решение не принято", – высказался Данилов.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны предлагает парламенту ввести чрезвычайное положение в Украине. Исключение касается Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 23 февраля, начинается призыв резервистов в особый период. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал разъяснение. Подробнее об этом читайте здесь.