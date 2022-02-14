Данилов сообщил, что не видит рисков, что широкомасштабное наступление РФ может состояться 16-17 февраля

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Сектор безопасности и обороны Украины готов к любым вызовам, заверил секретарь СНБО

Ситуация в Украине находится под контролем: нет рисков, что широкомасштабное наступление РФ может состояться 16-17 февраля. Об этом во время брифинга по итогам совместного заседания с главами парламентских фракций заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Мы полностью осознаем, что происходит на территории Украины, мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодня не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы этого не видим. Есть ли угрозы со стороны РФ? Вы знаете нашу позицию, они для нас есть постоянно до тех пор, пока они посягают на наши территории, но я хочу вас заверить, что наша армия, что наше войско, наш сектор безопасности и обороны готов к любым вызовам", - сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что есть большая проблема, когда "начинают раздувать ситуацию на ровном месте и комментировать то, чего нет", а это вызывает панику.

"По всем данным разведки, которые мы имеем на сегодня, - как разведки, которая работает, наша разведка, так и разведка стран - наших партнеров, ситуация внутренней дестабилизации на территории нашей страны, это для них ситуация номер один. Без внутренней дестабилизации сделать какие-то неприятности нашей стране на сегодня они не могут, это невозможно", - сказал он.

Алексей Данилов продолжил: "Эта чепуха относительно того, что сегодня должны были приниматься решения по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то там морских портов, не соответствует действительности".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что информация о возможной полномасштабной войне с Россией помогает панике в нашей стране. Глава государства призвал украинцев рассчитывать на себя и наших военных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам на фоне новостей об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину. Соответствующее видео обнародовано на его странице в Facebook.

Глава правительства призвал граждан сохранять спокойствие, ведь украинская армия готова дать отпор агрессору.

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