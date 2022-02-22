Черный: Власть занята уничтожением оппозиции вместо того, чтобы сохранить целостность Украины

Виктор Черный Фото из открытых источников

Власть постоянно использовала все механизмы давления на оппозицию и сегодня продолжает путем разнарядки, которая поступила силовикам из Офиса президента, где им приказывают любыми методами уничтожить оппозицию и главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Черный.

"На самом деле здесь ничего нового нет. Власть как использовала все эти механизмы давления на оппозицию, на конкретных народных депутатов, особенно на одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, так они и продолжают этим заниматься. И это вместо того, чтобы предпринять все усилия по сохранению территориальной целостности Украины. Они все, что можно уже испортили. Сегодня в очередной раз они пытаются искать черную кошку там, где ее нет. Мы в таком режиме работаем последние восемь лет", - сказал он.

По его словам, работа продолжается, "мы настоящие патриоты нашей страны и именно мы выступали за то, что можно было добиться мира, и можно было добиться мира и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, но власть в очередной раз сдала территории Украины и будет за это отвечать".

"Мы всегда стоим на позиции права и всегда в правовом поле реализовываем те задачи, которые стоят перед нами. Мы будем в правовом поле осуществлять борьбу с властью, которая сегодня довела страну до той ситуации, которую мы все видим. Это наши механизмы, наши инструменты, ничего другого не будет", - указал он.

Также Черный напомнил одно с последних выступлений Медведчука, где тот говорил, что он против революций и Майданов, а за то, чтобы все решалось мирным путем.

"Что предыдущая власть Порошенко, что эта власть не заинтересована в том, чтобы были раскрыты преступления в отношении оппозиции, в отношении нашей партии. Ничего раскрыто не было. Это факт, о котором сегодня нужно говорить. Народ Украины должен понять, что такой подход к разъединению страны, который реализует власть Зеленского, а перед ним Порошенко, как раз и привел к тем последствиям, которые мы сегодня наблюдаем", - указал член ОПЗЖ.