Блинкен сообщил, что разведка США не видит отвода войск РФ от границы Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен ABC News

США готовы реагировать на все сценарии – в случае если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии

Разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает сайт Государственного департамента США.

"Мы еще не видели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же, очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит", - сказал Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – в случае если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

"Мы очень четко заявили, что если Россия возобновит агрессию против Украины, это будет иметь огромные последствия, и это исходит не только от нас, но и практически от всех наших партнеров в Европе, НАТО, ЕС, G7, крупнейших демократических экономик мира. Так что это было очень ясно. Я думаю, что президент Путин знает, что если он совершит ужасную ошибку, возобновив агрессию, он с этим и столкнется", - добавил Блинкен.

Как сообщалось ранее, в Североатлантическом альянсе (НАТО) пока не видят признаков деэскалации на границе Украины и России.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг видит определенные причины для осторожного оптимизма в готовности Москвы к дипломатии.