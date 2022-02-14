Бизнесмен Кузяра об "угольном деле": Дело сфабриковано – я не знаком с Порошенко и Медведчуком

Фото из открытых источников

Подозреваемый в "угольном деле Порошенко-Медведчука" бизнесмен Сергей Кузяра заявил, что не был знаком с подозреваемыми депутатами "настолько, чтобы решать вопросы", и добавил, что дело сфабриковано Госбюро расследований. Об этом Кузяра сказал в комментарии во время заседания апелляционного суда, сообщает Hromadske.

"Я не имею отношения к преступным сговорам. С этими людьми (Порошенко и Медведчуком, – ред.) я не знаком настолько, чтобы решать какие-либо вопросы. Мы все их видели по телевизору. Здесь точно есть чей-то интерес и явное давление на суд", — заявил бизнесмен.

Он заверил, что будет доказывать свою невиновность и "дело развалится, не дойдя до суда".

"В это время (2014-2015 годах, – ред.) я занимался поставкой угля, был знаком со всем руководством Центрэнерго, Министерства [энергетики и угольной промышленности], поэтому, наверное, меня просто нашли как удобное лицо, чтобы придумать это дело. И о каких препятствиях можно говорить, если этот уголь из ЮАР был поставлен не на Центрэнерго, а на ДТЭК? Но оно осталось на балансе Украины. Поэтому о каких препятствиях может идти речь? Не понимаю", – добавил Кузяра.

Підозрюваний бізнесмен Сергій Кузяра про "вугільну справу Порошенка-Медведчука". Каже, що не має відношення до "злочинних схем" і буде доводити свою невинуватість pic.twitter.com/OzP45J7iR0 — hromadske (@HromadskeUA) February 14, 2022

Ранее Кузяра заявлял, что сотрудники правоохранительных органов хотели заставить его дать показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.