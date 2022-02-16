Бесконечное реалити-шоу с миллиардом деревьев и подачками украинцам вместо решения проблем: Зеленскому припомнили все его пустые обещания

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президенту Владимиру Зеленскому припомнили все его громкие обещания, которые на деле оказались пустышками, - миллиард деревьев, которые так и не посадили, закончить войну за год или уйти, но мир так и не настал, а Зеленский остался у власти.

Главная задача окружения Зеленского - не расстраивать лидера плохими новостями и восхищаться его величеством. И это у них получается. Все идеи президента поддерживаются в две руки. Закрыть 6 телеканалов решением СНБО, который не имеет для этого полномочий. Вмешаться в судебный процесс над своими оппонентами. И вымогать от судьи вынести такое решение, которое удовлетворит Зеленского.

Да и сам Зеленский уже не видит ничего плохого в том, чтобы ограничивать права граждан на доступ к информации. С нарушением всех законодательных норм созданы два телеканала – "Дом" и "Рада", которые пытаются спасти его рейтинг.

Спустя три года у власти президент предлагает украинцам новое шоу, а не решение социальных проблем и достижение мира на востоке страны. Например, "Как стать миллионером" - Зеленский раздает по тысяче гривен гражданам. Или шоу "Просто перестать стрелять" - вместо выполнения минских соглашений Зеленский рассказывает, что на Донбассе не стреляют. А вот "Большое строительство" - это самое дорогое и коррупционное реалити-шоу за всю историю страны.

И за все эти шоу платят граждане Украины. Платят жизнями и здоровьем потерянными на Донбассе, деньгами украденными из бюджета и потерянным будущим своих детей.