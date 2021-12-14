Андрей Богдан назвал поведение Зеленского в отношениях с Путиным дипломатической катастрофой

РИА Новости

Андрей Богдан, который считает, что Байден троллит Украину, назвал поведение Владимира Зеленского в отношениях с Владимиром Путиным "дипломатической катастрофой".

Об этом бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: "Давайте встретимся в Иерусалиме!". Это просто позор. Дипломатическая катастрофа", - говорит Богдан.

При этом Андрей Богдан считает, что у Зеленского к Путину "была симпатия". И она была взаимной. Но Зеленский своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул эти отношения.

Ранее Андрей Богдан заявил о катастрофической ситуации в стране. Он не верит в шансы Зеленского остаться на посту до конца срока.