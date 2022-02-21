Анатолий Бурмич: Избиение Мартыненко и нападение на Шуфрича – это спланированные провокации против оппозиции

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Похищение и избиение заместителя руководителя Харьковской городской организации "Патриоты – За жизнь" Игоря Мартыненко, а также нападение на народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" – провокации, направленные против оппозиции. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, передает пресс-служба партии.

Парламентарий отметил, что все это часть кампании так называемых западных партнеров, которые нагнетают ситуацию как вокруг Украины, так и внутри страны.

"Мы видим, что происходит вокруг Украины. Есть силы и страны, которым очень хочется, чтобы здесь была полномасштабная война. Руководство нашей страны, Россия и "ЛНР", "ДНР" заявляют, что никто не собирается нападать, однако англичане с американцами назначают нам даты вторжения, они прямо переживают, если у нас вдруг не начнется война. То же самое происходит и внутри страны, совершаются провокации. Мы видим это по Харькову, по другим городам. На Нестора Ивановича Шуфрича, который является депутатом от ОПЗЖ, более того, главой Комитета ВР по вопросам свободы слова, законодателем высокого ранга, несмотря на то, что он никого не провоцировал, напали в эфире, затеяли драку", – сказал Бурмич.

Народный депутат недоумевает, почему бездействуют правоохранительные органы, они никак не отреагировали ни на похищение и избиение Мартыненко, ни на нападение на Шуфрича.

"Бутусова должны были забрать прямо из студии, и он должен сидеть, он осуществил нападение. Но мы пока не слышали, что его кто-то задержал, что возбуждено уголовное дело. Что говорить о региональном представителе подразделения "Патриотов – За жизнь". Конечно, будут провокации. Возможно, это и не СБУ было, это были проплаченные теми, кто платит Бутусову, потому что им нужна ненависть внутри страны, им нужно противостояние, им нужно запугать. Надежда на то, что наш украинский народ отличит правду от лжи и не поддастся на провокации", – подчеркнул парламентарий.

Анатолий Бурмич уверен, что ни заказчики, ни исполнители этих нападений не понесут ответственности, так как правоохранительная и судебная система в Украине действуют избирательно, в их поле зрения попадают только те, кто неугоден действующей власти.

"Мы же видели, как ведут себя правоохранительные органы в отношении "слуг народа", которые людей избивают, берут взятки: никто никого еще не посадил. Сидит под домашним арестом только Виктор Медведчук по сфальсифицированному делу, потому что он является угрозой тому антиукраинскому курсу, который проводит нынешняя власть", – констатировал народный депутат.