Анатолий Бурмич: Донбасс наш, и ОПЗЖ не признает самостоятельности "ЛНР" и "ДНР", вчерашнее заявление России – это шок и удар

ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" не признает независимости неподконтрольных территорий "ЛНР" и "ДНР" и считает, что Донбасс – это Украина. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

"Мы не признаем самостоятельности неподконтрольных территорий. Когда я услышал, что РФ признала независимость "ЛНР" и "ДНР", для меня был шок, удар. Я думал, что усилия последних месяцев, поездки Шольца, Макрона, Байдена и других к Зеленскому и к Путину все-таки приведут к тому, что мы пойдем по пути выполнения Минских договоренностей", – сказал народный депутат.

По мнению Анатолия Бурмича, Минские соглашения – это был единственный путь реинтеграции неподконтрольных территорий в Украину.

"Но, как мы увидели, Россия вышла из Минских соглашений, объясняя это тем, что на протяжении семи лет украинская сторона делала все, чтобы их не выполнять. Я думаю, что это решение было согласовано с нашими так называемыми западными "партнерами", что эти варианты обсуждались при поездках и на переговорах и с Путиным, и с Зеленским. Но мы на это пошли, я не знаю, почему мы согласились с потерей наших территорий", – отметил парламентарий.

Он уверен, что такому решению главы РФ Владимира Путина способствовало то, что Украина постоянно демонстрировала нежелание выполнять "Минск".

"А что мы хотели, если на всех уровнях мы заявляли, что выполнять Минские соглашения не будем? Вот и получили ‒ потеряли кусок территории. Позор таким руководителям и дипломатии. Для России вопрос с Минскими соглашениями закончился – они вышли оттуда, Украина не выполняет, а они решили этот вопрос, как они его видели", – отметил Бурмич.

Народный депутат считает, что ни заявления Украины по поводу решения России признать "ЛДНР", ни обращения в различные инстанции уже не помогут вернуть неподконтрольную территорию Донбасса.

"Нам нужно делать все, чтобы дальнейшей эскалации не было. Необходимо немедленно садиться за стол переговоров. И не через посредников, а напрямую", – констатировал Анатолий Бурмич.