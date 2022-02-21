Александр Качный: Власть превращает здравоохранение в сферу для избранных

Александр Качный Фото из открытых источников

Власть в очередной раз показала, что именно в реальности стоит за так называемой поддержкой здравоохранения и заботе о гражданах. Вместо того, чтобы в крайне сложное время, когда страна борется с кризисами, приближать медицину к людям, власть превращает здравоохранение в сферу для избранных. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Качный, комментируя принятие Верховной Радой за основу законопроекта №6306 "О совершенствовании системы медицинской помощи", передает пресс-служба партии.

Оппозиционный политик отметил, что даже после доработки документа, его суть не отвечает названию.

"Главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает, что законопроект №6306 создает риски ухудшения уровня доступности медицинского обслуживания населения. В частности, предусматривается сокращение количества медицинских учреждений и медиков, реорганизация вторичной и третичной медпомощи, увеличение количества платных медицинских услуг", - пояснил Александр Качный.

Он подчеркнул, что согласно законопроекту, госпитальные округа будут поделены на кластеры, а коммунальные и государственные учреждения здравоохранения смогут самостоятельно устанавливать плату за услуги по медицинскому обслуживанию населения.

"Еще до принятия законопроекта за основу парламентарии говорили о том, что в случае принятия документа, на их округах число медучреждений может существенно сократиться", - отметил депутат.

Политик подчеркнул, что принятие законопроекта №6306 не только создаст риски ухудшения уровня доступности медицинского обслуживания для людей, но и значительно коммерциализирует медицинскую помощь. Также может прокатиться волна сокращений среди медиков.

"Фактически, власть взяла на себя право определять, кому в нашей стране жить и лечиться, а кому — нет. А что делать пенсионерам с минимальной пенсией, которые не могут купить себе медикаменты, потому что у них нет на это средств? Вот мы и получили ещё один кирпичик в фундамент "страны мечты". Власть, которая вместо того, чтобы заботиться о гражданах, забирает у них последнее, должна уйти в отставку", - резюмировал Александр Качный.