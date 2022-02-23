Адвокат Медведчука: Сегодняшние события показывают, что силовики выполняют указания власти по уничтожению оппозиции

Лариса Чередниченко Фото из открытых источников

Сегодняшний перенос заседания по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука на 10 марта свидетельствует о том, что подконтрольные власти правоохранители выполняют ее указание по уничтожению оппозиции, согласно плану, который пару дней назад появился в СМИ. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко.

"По информации, которую мы получили от секретаря одного из судей – судебное заседание сегодня снято с рассмотрения в связи с отсутствием состава суда. На мой вопрос – что-то случилось, заболел кто-то из судей? Был дан утвердительный ответ. Я сразу же поинтересовалась тем, доставлены из Печерского районного суда материалы, отсутствие которых трижды являлось причиной для переноса суда. Секретарь сказала, что буквально несколько минут назад эти материалы были доставлены, однако коллегия судей не смогла собраться по причине отсутствия кого-то из них", - сказала она.

Чередниченко отметила, что в деле появилось очень много новых аспектов в связи с тем, что сторона защиты активно реализует свое право на сбор доказательств – направляются адвокатские запросы, происходят обращения к юридическим лицам, гражданам, идет получение ответов, которые свидетельствуют в пользу того, что не было никакого преступления, которое власть усиленно пытается навязать Медведчуку, а с ним еще и группе лиц, чтобы их мнение звучало более весомо.

"Защита планирует продолжить сбор доказательств, доносить свою правовую позицию до стороны обвинения, судей, широкой общественности, так как мы видим, что в последнее время, чтобы дестабилизировать обстановку вокруг этого уголовного производства, как-то сгустить краски и представить нашего клиента каким-то негативным персонажем, активно включаются подконтрольные СБУ СМИ и публикуют заказные материалы с очень провокативными названиями. Я позволю себе вернуться к теме плана, который был опубликован два дня назад. Не исключено, что перенос сегодняшнего заседания это тоже часть того же плана , которое опубликовало СБУ", - указала юрист.

По ее словам, один из его пунктов гласит, что СБУ осуществляет сопровождение головных производств – а это ничто иное, как оно и есть. Судьи вынуждены переносить заседания, кто-то из судей заболел – а так ли это нам не известно.

"Следующая дата заседания – 10 марта. А как мы знаем, меру пресечения Виктору Владимировичу определили именно до 10 марта и до этой даты сторона обвинения обратиться с новым ходатайством и нынешнее судебное решение, которое мы сейчас обжалуем, просто утратит силу. Судьи апелляционного суда вновь зададут вопрос: "А что мы можем сейчас сделать?". А мы ничего не просим сверхъестественного. Пожалуйста, проявите свою сознательность и примите решение и конце концов вовремя", - резюмировала Чередниченко.

Напомним, на Банковой составили детальный план уничтожения оппозиции. Доказательства – перед вами. Это разнарядка Офиса президента силовикам по поводу дальнейшего преследования Медведчука и тех депутатов ОПЗЖ, которые настроены на достижение мира в Украине.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.