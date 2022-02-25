Военные РФ обстреляли Ахтырку "Ураганами", есть жертвы

Фото из открытых источников

Снаряды попали в жилые дома, бомбоубежища и детский сад

В Сумской области российские военные снова обстреляли Ахтырку. Они применили реактивную систему залпового огня "Ураган". В результате обстрела есть погибшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Под обстрелы попали жилые дома, бомбоубежища и детский сад.

Сообщается, что в этих местах было много людей. В результате попадания снарядов есть погибшие и тяжело раненые, среди них - дети. Количество пострадавших неизвестно.

Новости по теме: Президент Украины призвал Путина сесть за стол переговоров и остановить кровопролитие

Как сообщалось ранее, в Киеве объявлена воздушная тревога, жильцов просят немедленно перейти в укрытие.

Также сирены включили в Харькове, Чернигове и Виннице.

В частности в Киеве сирены с 07:00 включают уже в третий раз.