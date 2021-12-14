Власть годами не выполняет решения КСУ о незаконности ограничения соцвыплат чернобыльцам, - юрист

ГолосUA

Тысячи решений о незаконности ограничения социальных выплат ликвидаторам и пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которые выносили национальные суды, Европейский суд по правам человека и Конституционный суд Украины, до сих пор не исполнены. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

Постановлением Кабмина для чернобыльцев пенсии с учетом надбавок ограничили привязкой к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В зависимости от категории, ликвидаторы получают от 4,4 тыс грн до 5,5 тыс грн. Однако из-за многократного изменения законодательства даже такая выплата доступна не всем.

"Издевательство над чернобыльцами продолжается. За последние 5-6 лет вы найдете не одно решение КСУ, которое признавало незаконность ограничения соцвыплат. Чернобыльцы обращались в суды, но это никоим образом не влияло на восстановление их прав. Все эти органы соцзащиты продолжают и далее ничего не выплачивать, не исполнять взятые на себя обязательства. Кроме пафосных речей руководства страны о том, что этот подвиг никогда не будет забыт, больше чернобыльцам похвалиться и нечем. О них вспоминают лишь два раза в году: в день памяти чернобыльской катастрофы и в день чествования участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы", - говорит Кравец.

Не было исполнено решение Европейского суда по правам человека по делу "Бурмич и другие против Украины", решение Конституционного суда Украины №6-р от 17.07.2018 и другие. В частности, по одному из решений КСУ пенсия должна была достичь почти 32 тыс грн для первой категории ликвидаторов, 28 тыс грн - для второй, 25,6 - для третьей. Правительство это решение проигнорировало, как и то, что КСУ признал незаконной отмену льгот для 4 категории пострадавших.

Сегодня, 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Детальнее о том, на какую помощь от государства могут расчитывать чернобыльцы, читайте в материале "Положены крохи, но и их не дождешься: Сколько в Украине (не) платят ликвидаторам последствий аварии на ЧАЕС".