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В Украине в желтой зоне карантина находятся три области

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Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня на оранжевый эпидемический уровень перешла Полтавская область

Министерство здравоохранения сократило желтую зону карантина. По состоянию на среду, 23 февраля, на этом эпидемическом уровне находятся всего три региона. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно обновленным карантинным распределением, в желтой зоне теперь находятся Львовская, Харьковская и Черновицкая области. В этих регионах ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой.

Также с сегодняшнего дня на оранжевый эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе и Киев.

В красной зоне карантина по-прежнему пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.

Отмечается, что в этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.

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Пресс-служба Минздрава

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки, когда в Украине могут отменить карантинные ограничения. Виктор Ляшко отметил, что украинцам нужно еще немного подождать до отмены карантина и масочного режима. 

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