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В Украине в "красной" зоне находятся пять регионов

карантин
Фото из открытых источников

В желтой зоне карантина прежнему находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области

В Украине по состоянию на понедельник, 21 февраля, пять областей находятся в красной зоне карантина. В этих регионах действуют ужесточенные эпидемические правила. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на красном эпидемическом уровне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая областях. В этих регионах фиксируются проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышен уровень госпитализаций.

В желтой зоне карантина прежнему находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.

Все остальные регионы, в том числе и Киев, отнесены к оранжевой зоне карантина.

карантин
данные Минздрава

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине по состоянию на 20 февраля в красной зоне адаптивного карантина сейчас находится пять областей, однако, ситуация в трех из них позволяет ослабить коронавирусные ограничения.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 562 человека. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области. 

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