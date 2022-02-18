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В Украине появился первый регион, который может покинуть "красную" карантинную зону

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Фото из открытых источников

Также есть еще два претендента на отмену локдауну

В Украине с красной зоны адаптивного карантина может выйти Ровенская область. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщил корреспондент "РБК-Украина".

"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпидопасности в регионе. Это первая область, которая находясь в красном уровне эпидопасности стабилизировала ситуацию", - отметил он.

При этом Ляшко добавил, что по результатам анализа, в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская могут достичь показателей, которые позволят отменить красный уровень.

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Как сообщалось ранее, в Украине из-за перехода Киева к оранжевой зоне адаптивного карантина сократилась желтая.

В частности на сегодня в желтую зону входят Полтавская и Черновицкая области. Ранее в ней находился и Киев, однако сейчас он "оранжевый".

В то же время красный уровень эпидопасности объявлен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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