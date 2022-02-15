В столице обновили интерактивную карту с адресами укрытий для населения на случай ЧС

Теперь на карте также добавлены отметки с уточнениями, какая именно постройка двойного использования расположена по адресу

Власти столицы уточнили и обновили интерактивную карту с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

"В начале февраля 2022 года старую карту, на которой некоторые данные были устаревшими, ведь мы вносили их с начала 2014 года, поменяли на новую, проверив фонд защитных сооружений гражданской защиты города", – отметил Ткачук.

По его словам, ответственные представители районных в городе Киеве госадминистраций совместно с представителями Департамента провели очередную проверку укрытий для населения в каждом из районов, составили списки с адресным перечнем и разместили их на сайтах райгосадминистраций. Опираясь на эти данные, Департамент обновил и дополнил интерактивную карту.

С картой можно ознакомиться по ссылке.

Как отмечается, теперь на карте также добавлены отметки с уточнениями, какое именно сооружение двойного использования находится по адресу: подвал, подземный паркинг, подземный переход, станция метро - и обустроен ли там пандус.

В КГГА напомнили, что для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, насчитывающий около 5 тыс. укрытий.

"В мирное время сооружения двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. Там сейчас могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению", - отметили в Киевской городской госадминистрации.

Кроме этого, на сайте городских властей жители города могут ознакомиться с алгоритмом действий при обнаружении рядом с местом проживания подвального или другого помещения, которое пригодно для укрытия в случае возникновения ЧС и не отражено на интерактивной карте.

С соответствующей инструкцией можно ознакомиться здесь.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве начала работать комиссия по проверке укрытий и хранилищ. В частности оценивается их техническое состояние и расположение объектов согласно картам Google.