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В случае эскалации в Украине Еврокомиссия ожидает от 20 тысяч до миллиона беженцев

В частности ЕС в случае чрезвычайной ситуации поможет вывезти своих граждан из страны

Европейский Союз ожидает большой наплыв беженцев в случае обострения ситуации вокруг Украины и дальнейшей эскалации со стороны России. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью немецкому изданию WELT.

По его словам, в случае дальнейшего обострения кризиса миграционное давление на Евросоюз может возрасти.

"По оценкам, сюда могут прибыть от 20 000 до миллиона беженцев", - отметил Схинас.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что Комиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан из Украины в случае чрезвычайной ситуации.

"Сейчас в Украине проживает около 20 000 граждан ЕС, а также значительная часть населения с европейским корнями, которым может понадобиться помощь. ЕС также готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите", - подчеркнул он.

Также Схинас добавил, что беженцы, как это было в Беларуси, могут быть использованы против ЕС намеренно как средство давления.

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Как сообщалось ранее, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Венгрия может принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины, если это потребуется. При этом он подчеркнул, что его страна заинтересована в том, чтобы избежать вторжения РФ в Украину.

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