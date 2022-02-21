home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В ОРЛО организуют мобилизацию мужчин старше 55 лет

ОРДЛО ДНР пересечение границы
Правительственный курьер

Мобилизация будет проходить добровольно

Главарь ОРЛО подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ на сайте так называемой "администрации" "ЛНР".

"Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте от 55 лет в добровольном порядке", - говорится в сообщении.

При этом, мужчинам от 18 до 55 лет запретили выезд за пределы так называемой "ЛНР". "Указом" подтверждается отъем транспортных средств граждан "для нужд обороны".

Новости по теме: В случае наступления РФ Украина мобилизует до 2,5 млн человек, - СНБО

Напомним, что ранее сообщалось, что главарь ОРДО Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Американский политический обозреватель: Украина никакая не демократия - там преследуют лидера оппозиции и закрывают телеканалы Белый дом одобрил размещение войск США в приграничном районе Польши для эвакуации своих граждан из Украины, - СМИ Стала известна дата подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект