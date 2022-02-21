В ОРЛО организуют мобилизацию мужчин старше 55 лет

Правительственный курьер

Мобилизация будет проходить добровольно

Главарь ОРЛО подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ на сайте так называемой "администрации" "ЛНР".

"Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте от 55 лет в добровольном порядке", - говорится в сообщении.

При этом, мужчинам от 18 до 55 лет запретили выезд за пределы так называемой "ЛНР". "Указом" подтверждается отъем транспортных средств граждан "для нужд обороны".

Напомним, что ранее сообщалось, что главарь ОРДО Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.