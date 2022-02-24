В МОН дали разъяснения относительно работы учебных заведений в рамках правового режима военного положения

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Все учебные заведения, по возможности, осуществляют обучение в дистанционной форме

Сегодня, 24 февраля 2022 года, в Украине введено военное положение. Министерство образования и науки Украины призывает граждан сохранять спокойствие и благоразумие. Все учебные заведения, по возможности, осуществляют обучение в дистанционной форме. В ведомстве призывают граждан оставаться дома. Об этом сообщает Правительственный портал.

С целью обеспечения соответствующего режима деятельности функциональной подсистемы предлагается руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных государственных администраций, учреждений высшего, профессионального и профессионального (профессионально-технического) образования, предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления МОН, снабдить:

предоставление образовательных услуг в установленных объемах, в соответствии с определенными образовательными программами и планами, а также способности быстрого восстановления образовательного процесса;

выполнение мероприятий планов гражданской защиты на особый период;

готовность к осуществлению оповещения органов управления и сил гражданской защиты участников образовательного процесса и работников о возникновении чрезвычайной ситуации; информирование о границе распространения, последствия, способы и методы защиты, а также действия в зоне возможной чрезвычайной ситуации;

уточнение и осуществление мероприятий по защите участников образовательного процесса, работников предприятий, учреждений, организаций и прилегающих территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

готовность имеющихся сил и средств гражданской защиты, возможность привлечения дополнительных сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

создание и использование объектовых материальных резервов для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий;

немедленное информирование об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушения функционирования субъектов образовательной деятельности или угрозе прекращения оказания образовательных услуг, органов управления образованием и гражданской защиты областных государственных администраций, территориальных органов Службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и МОН;

в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса на объектах образования вводить в действие планы эвакуации учреждений образования.

Руководителям высших учебных заведений:

перевести в готовность формирования гражданской защиты к действиям по предназначению во взаимодействии с территориальными формированиями гражданской защиты о проведении больших объемов работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе тех, что возникли в результате военных (боевых) действий или террористических актов, а также проведения восстановительных работ на собственных объектах;

быть в готовности по решению местных госадминистраций, городских советов в городах областного значения и по личному согласию привлечь собственные формирования гражданской защиты к выполнению задач по предназначению на объектах других субъектов или на определенных территориях.

Кроме этого, презентован обновленный справочник "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в котором собраны советы, как защитить себя в кризисной ситуации.

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Напомним, образовательный омбудсмен Украины обнародовал советы на случай опасности и военного нападения, чтобы сохранить здоровье и жизнь детей.

Ранее заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко в интервью одному из изданий заявил, что киевляне должны иметь "тревожный чемодан" на случай наступления РФ.