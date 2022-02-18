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В Минздраве заверили, что не собираются вводить в Украине локдаун

Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

 РБК-Украина

Сейчас пандемия COVID-19 идет на снижение благодаря эффективным профилактическим мерам

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил, что вводить локдаун в стране не планируют, поскольку пандемия коронавируса постепенно идет на спад. Об этом говорилось в его заявлении журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщил "РБК-Украина".

По словам минстра, если уровень вакцинации в Украине будет, как в ноябре 2021 года, то эта волна может стать последней.

"Я и главный санитарный врач будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой является сохранение жизни. В случае, если будет необходимость, мы будем инициировать введение дополнительных ограничений. Заранее говорю, не нужно ждать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические меры", - отметил он.

При этом Ляшко подчеркнул, что к этим мерам относится вакцинация и четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение и может быть преодолена.

"Мы говорим, что прошли пик. Мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в "красном" уровне эпидопасности для вакцинированных. Поэтому вопрос введения локдауна сегодня даже не стоит на повестке дня", - добавил глава Минздрава.

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Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что заболеваемость на COVID-19, в том числе и штамм "Омикрон", растет, однако число госпитализированных не увеличивается, поэтому в Минздрав не планируют строжайшего карантина – "локдауна".

Также он выразил мнение, что Украина уже проходит пик этой волны эпидемии.

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