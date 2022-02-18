В Минздраве сообщили, когда в Украине могут отменить карантин и ношение масок

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине. По его словам, нужно еще подождать. Об этом глава Минздрава заявил в кулуарах Верховной Рады, передает "РБК-Украина" .

"Я с нетерпением жду, когда можно выйти и сказать, что мы отменяем карантинные ограничения. В том числе и масочный режим. Но надо еще немного подождать и вакцинироваться", - заявил он.

По его словам, цель Минздрава - 70% населения полностью вакцинировано полным курсом и бустерная доза всех, кто в этом нуждается.

"Это позволит нам с оптимизмом смотреть вперед и не применять карантинные ограничения при дальнейшей потенциальной волне роста. Как прогнозируется, волны еще будут в частности на октябрь-ноябрь 2022 года", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине частота госпитализаций уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "дельта-волной" коронавируса. Кроме этого, летальность от COVID-19 уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%.

Благодаря вакцинации более 50% взрослого населения, мы сейчас наблюдаем значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения и "ковидной" смертности.