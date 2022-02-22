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В Минздраве назвали условия для отмены карантина в весенне-летний период

Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко

 Украинская правда

Для отмены карантинных ограничений будет нужно, чтобы 70% населения были вакцинированы полным курсом, и бустерная доза для всех, кто в этом нуждается

В Министерстве здравоохранения назвали сроки, когда в Украине могут отменить карантинные ограничения. Виктор Ляшко отметил, что украинцам нужно еще немного подождать до отмены карантина и масочного режима. Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга

По его словам, для отмены карантинных ограничений будет нужно, чтобы 70% населения были вакцинированы полным курсом, и бустерная доза для всех, кто в этом нуждается.

"Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше нас будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена и жить без ограничений", - заявил он.

Новости по теме: В Минздраве сообщили, когда в Украине могут отменить карантин и ношение масок

Напомним, ранее мы писали, что Кабинет министров планирует изменить правила карантина в оранжевых и зеленых зонах в весенне-летний период. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 21 февраля. Кроме этого, Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза.

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