В Минздраве назвали условия для отмены карантина в весенне-летний период

В Министерстве здравоохранения назвали сроки, когда в Украине могут отменить карантинные ограничения . Виктор Ляшко отметил, что украинцам нужно еще немного подождать до отмены карантина и масочного режима. Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга .

По его словам, для отмены карантинных ограничений будет нужно, чтобы 70% населения были вакцинированы полным курсом, и бустерная доза для всех, кто в этом нуждается.

"Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше нас будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена и жить без ограничений", - заявил он.

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Напомним, ранее мы писали, что Кабинет министров планирует изменить правила карантина в оранжевых и зеленых зонах в весенне-летний период. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 21 февраля. Кроме этого, Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза.