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В Донецкой области представители Молодежного Крыла ОПЗЖ устроили празднования Дня влюблённых

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Молодежное крыло ОПЗЖ

В городе Волноваха Донецкой области представители Молодежного Крыла ОПЗЖ поздравили местных жителей с Днём всех влюбленных. К прохожим подходили аниматоры переодетые в костюмы, дарили кофе и поздравляли с праздником. Об этом рассказал глава Донецкой областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Виталий Бабенко, передает пресс-служба организации.

"В это замечательное солнечное и праздничное утро, команда Молодежного Крыла Донецкой области поздравляла жителей Волновахского района с праздником всех влюблённых 14 февраля. Наши зайки дарили людям не только эмоции, но и горячий ароматный кофе. В нелегкое для страны время людям важно дарить позитивные эмоции. Я думаю, что у нас это получилось. Я хочу пожелать всем мира и любви", — заявил Бабенко.

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