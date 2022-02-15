В Днепре Молодежное Крыло подарило яркие эмоции участникам флешмоба

Молодежное крыло ОПЗЖ

Молодежное крыло Днепропетровской региональной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявила флешмоб в соцсетях ко Дню всех влюблённых. Об этом сообщает пресс-служба молодежного крыла.

Участники выставляли в Facebook, Instagram свои фото, которые ассоциируются с этим праздником, сопровождая текстом: "Я отмечаю День всех влюбленных #14февраля_#ЗА_ЖИгай_любовь".

При помощи генератора случайных чисел среди участников был проведен розыгрыш.

VIP-билеты в кино получили три пары: Кирилл со своей девушкой, Марина Хитько с мужем и Татьяна Новицкая с супругом.

"Хочу поблагодарить вашу команду за чудесный розыгрыш! За эти минуты счастья, проведённые вместе, благодаря вам", – благодарит победительница розыгрыша Марина Хитько.

Четыре участника флешмоба, которые еще не нашли пару, побывали в квест-комнате.

"Побывали на хоррор-квесте. Могу сказать, что экшн был на уровне. Адреналин, крутые эмоции. Все благодаря команде "ЗА_ЖИгай!" – написал Евгений Игнатенко.

Молодежное крыло ОПЗЖ