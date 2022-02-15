Украина выходит из пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, но есть риск возобновления роста, - KSE:
Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост
Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусная болезнь COVID-19. В то же время в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вспышки. Об этом стало известно во время брифинга руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, передает РБК-Украина.
"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пике, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост. Однако, по нашим оценкам, это действительно начало спада", - подчеркнул Ганиченко.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 14 февраля, лабораторно подтвердили 29 724 случаи коронавирусной болезни COVID-19. Также накануне 23 235 человек выздоровели. При этом за сутки зафиксировали 305 летальных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19. За все время пандемии в Украине коронавирусом заразилось 4 572 417 человек, выздоровели – 3 811 630 человек, а 103 255 – умерли.