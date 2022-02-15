home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина выходит из пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, но есть риск возобновления роста, - KSE:

Коронавирус
Фото из открытых источников

Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост

Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусная болезнь COVID-19. В то же время в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вспышки. Об этом стало известно во время брифинга руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, передает РБК-Украина.

"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пике, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост. Однако, по нашим оценкам, это действительно начало спада", - подчеркнул Ганиченко.

Новости по теме: Коронавирус в Украине: В Минздраве заявили о стабилизации COVID-ситуации

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 14 февраля, лабораторно подтвердили 29 724 случаи коронавирусной болезни COVID-19. Также накануне 23 235 человек выздоровели. При этом за сутки зафиксировали 305 летальных случаев, вызванных осложнениями от COVID-19. За все время пандемии в Украине коронавирусом заразилось 4 572 417 человек, выздоровели – 3 811 630 человек, а 103 255 – умерли.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Кадыров обратился к Зеленскому Украинская власть в лице президента Зеленского взяла в заложники 40 млн человек Кузьмин: С какой целью украинская власть отказалась исполнять Минские соглашения? Юрий Бойко: Нельзя тратить время и упускать возможность восстановить мир

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект