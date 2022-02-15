Украина выходит из пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, но есть риск возобновления роста, - KSE:

Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусная болезнь COVID-19 . В то же время в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вспышки. Об этом стало известно во время брифинга руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, передает РБК-Украина.

"Сейчас мы считаем, что это начало выхода из пике, но подчеркиваем, что риск возобновления роста остается очень высоким. Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких отметках, что потенциально дает толчок к тому, чтобы продолжить рост. Однако, по нашим оценкам, это действительно начало спада", - подчеркнул Ганиченко.