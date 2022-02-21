Специалисты предупредили о возможных кибератаках в Украине 22 февраля

Госспецсвязи призвало граждан в случае каких-либо киберинцидентов информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия

В Украине 22 февраля возможны кибератаки на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Об этом информирует Госспецсвязи.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, которые размещаются в зоне .ru. Злоумышленники планируют совершить 22 февраля", – сказано в сообщении.

Так, по данным CERT-UA, на сайте Raidforums по ссылке https://raidforums [.] com / Thread-Message-to-Ukraine было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак 22 февраля.

В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.

Госспецсвязи призвало в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-коммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. В частности, с проблемами столкнулись сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Впоследствии в Госспецсвязи заявили, что в результате хакерской атаки, которая была осуществлена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло.

Кроме того, в работе "Приват24" во второй половине дня 15 февраля произошел сбой. При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдавала ошибку. Пользователи другого государственного банка, "Ощадбанка", также сообщали о проблеме: не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, были проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения "Ощад 24/7".

Позже стало известно, что причиной сбоев в работе систем Приватбанка и "Ощадбанка" была очередная хакерская атака. При этом никаких угроз для вкладчиков нет.