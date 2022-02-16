Штамм "Омикрон" сократил сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19, - Кузин

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Речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции, то есть 5 дней

Сокращение сроков лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 связано с течением штамма "Омикрон". Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Министерство здравоохранения.

"Последние исследования демонстрируют, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходят за 1-2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2-3 дня после. Также вариант "Омикрон" имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса – он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до не менее 5 дней (от даты появления симптомов или даты взятия материала на исследование). Это позволяет сократить минимальный срок пребывания пациентов под медицинским наблюдением, особенно тех, которые имеют легкое течение болезни", – отметил Кузин.

Главный государственный санитарный врач пояснил, что речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции, то есть 5 дней. Если же пациент на 6 день имеет симптомы заболевания, то здесь не может быть и речи о завершении лечения или самоизоляции.

Если болезнь продлится дольше, то пациент должен обратиться к врачу на личный осмотр для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения о временной нетрудоспособности в пределах этого случая.

Ранее минимальный срок пребывания на лечении или самоизоляции составлял 10 дней. И даже если человек выздоровел раньше, он в любом случае должен был ждать, когда истечет этот срок.

Напомним, Министерство здравоохранения назвало три основных симптома проявления штамма "Омикрон" у детей.