Школа молодого политика в Днепре: первые выпускники получили дипломы

Молодежное крыло ОПЗЖ

Сегодня в Днепре состоялось вручение дипломов об окончании "Школы молодого политика" первым слушателям курса. Среди выпускников – 25 юношей и девушек из разных городов и районов Днепропетровской области – Днепра, Каменского, Павлограда, Синельниково, Магдалиновки, Новомосковска. Об этом сообщает пресс-служба молодежного крыла.

Как отметил автор идеи создания Школы, руководитель Молодежного крыла "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Днепропетровской области, депутат облсовета Дмитрий Музыка, целью организаторов было поднять общую политическую грамотность, научить ребят не бояться принимать решения и брать на себя ответственность за них.

"Я считаю, что состоялось знаменательное событие, появилось новое комьюнити – объединение ребят, которые получили знания и уже готовы заниматься общественной деятельностью", – говорит Музыка.

Он также отметил, что идею этого учебного курса невозможно было бы реализовать без поддержки Геннадия Гуфмана и Артема Марчевского.