С сегодняшнего дня в Украине начинается призыв резервистов: Разъяснение Генштаба

По призванным резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата, отметили в Генштабе

В Украине с сегодняшнего дня, 23 февраля, начинается призыв резервистов в особый период. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал разъяснение по этому поводу.

Отмечается, что призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Максимальный срок службы - 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

"Для примера: во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, его будут призывать в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Сообщается, что резервисты первой очереди должны сами явиться в свои воинские части или территориальные центры комплектования и социальной поддержки по телефонному звонку или же получив повестку для явки. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Новости по теме: Госпогранслужба рассказала, будет ли ограничивать выезд для украинцев призывного возраста