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Резников считает, что в Украине необходимо легализовать оружие

Алексей Резников
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Фото из открытых источников

По словам министра обороны, должно быть описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь

В Украине необходимо принять закон, который бы регулировал оборот оружия, поскольку оно должно быть легализовано, и люди должны иметь право на его хранение. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - отметил министр.

По его словам, в отношении сил территориальной обороны, то боевое оружие должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях, и в меру необходимости резервисты, которые подписали контракт, будут ее получать для учений или при развертывании сил.

"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое - то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии", - резюмировал Резников.

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Напомним, еще в начале прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.

В частности, законопроект предлагал легализовать такие виды гражданского оружия: А — автоматическое огнестрельное оружие; В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С — огнестрельное оружие; D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

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