Резников считает, что в Украине необходимо легализовать оружие

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - отметил министр.

По его словам, в отношении сил территориальной обороны, то боевое оружие должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях, и в меру необходимости резервисты, которые подписали контракт, будут ее получать для учений или при развертывании сил.

"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое - то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии", - резюмировал Резников.

Напомним, еще в начале прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.

В частности, законопроект предлагал легализовать такие виды гражданского оружия: А — автоматическое огнестрельное оружие; В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С — огнестрельное оружие; D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.