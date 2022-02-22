Пять регионов находятся в красной зоне карантина, четыре области - в желтой

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В красной зоне карантина до сих пор Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области

По состоянию на утро вторника, 22 февраля, в Украине пять областей находятся в красной карантинной зоне. Еще четыре региона отнесены к желтому эпидемическому уровню. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, согласно данным Минздрава, в красной зоне карантина до сих пор Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этих регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса. В частности, превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций.

На желтом эпидемическом уровне находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.

Остальные регионы Украины, в том числе и Киев, отнесены к оранжевой зоне карантина.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 21 февраля, зафиксировали 24 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 455, медработников – 665).