По данным МВД, из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники

МВД Украины

Происходят атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей

Агрессия России произошла сегодня около 5:00. Нападение также произошло со стороны ВОТ АР Крым. Сейчас через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел обнародовало информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины.