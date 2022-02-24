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По данным МВД, из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники

Из оккупированного Крыма произошло движение российской техники
МВД Украины

Происходят атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей

Агрессия России произошла сегодня около 5:00. Нападение также произошло со стороны ВОТ АР Крым. Сейчас через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

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Как сообщалось, Министерство внутренних дел обнародовало информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины.

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