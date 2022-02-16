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Певица Alina Pash отказалась от участия в "Евровидении-2022"

Alina Pash
Фото из открытых источников

Она заявила, что больше не хочет участвовать в этой "грязной истории"

Певица Alina Pash решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении". Она заявила, что больше не хочет участвовать в этой "грязной истории". Об этом певица написала в своем Instagram.

Она подчеркнула, что всегда придерживается законов Украины, но "не имеет армии пиарщиков, менеджеров и юристов", чтобы противостоять этой атаке и неприемлемым формулировкой, которые звучат в ее сторону.

"Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль. Мы свяжемся с "Общественным" и подпишем все необходимые документы", — пояснила певица.

 
 
 
 
 
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Сообщение, распространенный Alina Pash (@alinapash)

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Напомним, ранее Общественный вещатель обратился в Госпогранслужбу для проверки справки, предоставленной командой Алиной Паш, одержавшая победу на Нацотборе на Евровидение-2022, относительно поездки в оккупированный Крым в августе 2015 года. До завершения проверки соглашение с Alina Pash об участии в песенном конкурсе "Евровидение-2022" не будут подписывать.

Позже стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора певице Alina Pash справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ "Чаплинка" в 2015 году.

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