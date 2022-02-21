Пандемия COVID -19: Правительство готовит ослабление карантинных ограничений из-за улучшения ситуации

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Шмигаль дал задание минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза

Кабинет министров планирует изменить правила карантина в оранжевых и зеленых зонах в весенне-летний период. Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания 21 февраля. Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные мероприятия для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", - сообщил Шмыгаль.

Учитывая это, премьер-министр дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза, и, при необходимости, внести изменения в те требования, которые будут действовать после 31 марта.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч за неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тысячу новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысячи случаев) меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Также в Минздраве отметили уменьшение количества госпитализаций. За прошедшую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.

"Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это приводит к тому, что количество занятых коек с больными коронавирусом постоянно уменьшается", - отметил министр Виктор Ляшко.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине по состоянию на 20 февраля в красной зоне адаптивного карантина сейчас находится пять областей, однако ситуация в трех из них позволяет ослабить коронавирусные ограничения.