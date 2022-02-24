Обращение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к верным и гражданам Украины

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий Центр информации УПЦ

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Обращение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к верным и гражданам Украины.

Дорогие братья и сестры! Верные нашей Украинской Православной Церкви!

Как Предстоятель Украинской Православной Церкви обращаюсь к вам и ко всем гражданам Украины. Случилась беда. К величайшему сожалению, Россия начала военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас, прежде всего, к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине.

В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!

Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами – это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей.

Призываю всех к здравому смыслу, который учит нас решать свои земные проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании, и искренне надеюсь, что Бог простит нам наши грехи и мир Божий воцарится на нашей земле и во всем мире!

ОНУФРИЙ,

Митрополит Киевский и всея Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви