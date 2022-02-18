НВФ используют население ОРДЛО для эскалации ситуации, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям временно неподконтрольных территорий по поводу обострение ситуации на Донбассе . По его словам, противник использует население для эскалации. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовал Генштаб ВСУ .

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационной власти! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", - подчеркнул он.

По словам Залужного, украинская армия не планирует наступательных операций, поскольку они приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

"Даже сейчас, когда боевики активно ведут обстрелы украинских позиций, военные Объединенных сил отвечают только в случае угрозы жизни личного состава или гражданских", - отметил главнокомандующий.

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Ранее сообщалось, что так называемые власти ОРДО из-за обострения на Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Людям предлагается уехать в Ростовскую область России.

Позже главарь ОРЛО Леонид Пасечник призвал жителей неподконтрольной Украине территории Луганской области эвакуироваться в Россию из-за "угрозы прорыва Вооруженных сил Украины вглубь "республики".