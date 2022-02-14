Накануне 33-й годовщины вывода войск из Афганистана в Богуславе устроили хоккейный турнир "Кубка воинов-афганцев"

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Накануне 33-й годовщины вывода войск из Афганистана на Ледовой арене в Богуславе устроили хоккейный турнир "Кубка воинов-афганцев". Его проводят уже третий год. Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний отмечает: это не просто спорт, это важный символ и напоминание того, как люди отстаивали и боролись за свои идеалы и ценности.

"Этот турнир - не только соревнование, это напоминание о нашей истории, которую пытаются извратить или забыть. Это не только спортивное соревнование, это напоминание всем, что Украине нужен мир и нужно как можно скорее прекратить вооруженный конфликт на Востоке страны, вернуть Донбасс в Украину, а Украину - на Донбасс", - сказал Юрий Загородний перед турниром.

В своих речах гости много вспоминали о событиях военных лет. Городской голова Богуслава Виталий Хоменко посвятил это мероприятие бойцам, которые так и не вернулись домой.

Среди собравшихся были и участники боевых действий. В частности, Николай Томенко отметил, афганцы - это о мужестве, сильном духе и достоинстве. Потому и сегодня они продолжают военное дело, так как защищают Украину на фронте или консультируют молодых армейцев.

Во время турнира "Кубка воинов-афганцев" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний и присутствующие гости выразили слова благодарности всем участникам боевых действий и почтили память погибших побратимов.

Напомним, 15 февраля 1989 из Афганистана вывели последних солдат.